“Hay compañeros enfermos”: la dura realidad de los choferes varados en los bloqueos

Los bloqueos instalados en diferentes carreteras del país comienzan a generar una situación crítica para decenas de transportistas que permanecen varados desde hace semanas, especialmente en rutas de Cochabamba.

Los conductores denuncian que con el paso de los días ha provocado el agotamiento total de sus provisiones. Sin acceso a alimentos, agua potable ni productos básicos, muchos se ven obligados a improvisar para sobrevivir mientras esperan una solución al conflicto.

Entre los afectados se encuentran transportistas internacionales que aseguran llevar hasta 16 días detenidos en la carretera.

“Tenemos un solo huevo para hoy, no tenemos más aceite, no tenemos pan, no tenemos verduras, no tenemos carne, no tenemos agua, no tenemos gas”, relató uno de los transportistas afectados,

“Nos fuimos a la montaña a buscar leña para poder poner papas”, contó un chofer paraguayo que intenta retornar a su país tras quedar atrapado en la ruta.

La preocupación también crece por el estado de salud de varios transportistas. “Hay compañeros que están enfermos. El amigo Damián que está enfermo hace dos semanas y no sabemos qué vamos a hacer. No tenemos apoyo de nadie prácticamente y toca aguantar”, señaló otro conductor.

Las cabinas de los camiones se han convertido en refugios improvisados para los choferes, quienes permanecen a la intemperie y sin certezas sobre cuándo podrán continuar sus viajes.

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