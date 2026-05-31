“Vamos a matar a tu hija”: el terror que vivió una familia durante un asalto en el Plan 3000

Tres delincuentes encapuchados ingresaron durante la madrugada de este sábado a una vivienda de la zona del Plan 3000, donde redujeron a una familia de cuatro integrantes, los maniataron y los obligaron a entregar dinero y acceder a sus cuentas bancarias. El monto sustraído alcanza aproximadamente los 150 mil bolivianos.

Según el relato de las víctimas, los antisociales habrían ingresado saltando la barda del inmueble. Una vez dentro, amenazaron a la familia con cuchillos y sometieron a los padres y a sus dos hijas.

El padre contó que los delincuentes lo obligaron a desbloquear sus cuentas bajo amenazas directas contra sus seres queridos. “Si bloqueas la cuenta, te mato a vos y mato a tus hijas”, recordó la víctima al relatar los momentos de terror que vivió junto a su familia.

La esposa también narró el miedo que sintió cuando uno de los asaltantes la amenazó con un cuchillo mientras sus hijas permanecían dentro de la vivienda.

“Yo pensé que era una pesadilla. Me puso el cuchillo y me hacía callar. Después le decían a mi esposo que iban a matar a nuestra hija si no entregaba el dinero”, relató entre lágrimas.

La mujer recordó que su hija de siete años despertó durante el asalto e intentó gritar, pero fue silenciada por los delincuentes.

“Le decía que me mirara a los ojos, que no iba a pasar nada, que no gritara. Pensé que nos iban a matar cuando nos taparon con una colcha”, señaló.

Las víctimas indicaron que los autores actuaron con violencia y que uno de ellos era quien daba las órdenes, mientras los otros vigilaban la vivienda.

La denuncia fue presentada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que inició las pesquisas para identificar a los responsables.

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