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Santa Cruz: Encapuchados armados maniataron a una familia para robarle Bs. 150.000

Bajo amenazas de muerte con armas blancas, los criminales obligaron a una de las víctimas a transferir dinero de una de sus aplicaciones.

Ximena Rodriguez

30/05/2026 15:11

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Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Una familia en la zona del Plan 3000 de Santa Cruz vivió una noche de terror y angustia luego de que tres delincuentes encapuchados y armados con cuchillos irrumpieran violentamente en su hogar durante la madrugada. Los asaltantes, que llevaban guantes para no dejar rastros, maniataron a los esposos y amenazaron directamente la vida de su pequeña hija de tan solo un año de edad para evitar cualquier tipo de resistencia.

Robo digital y amenazas de muerte

Bajo una extrema presión psicológica, los criminales obligaron al padre de familia a desbloquear su teléfono celular y abrir las aplicaciones bancarias para transferir todos sus fondos disponibles.

"Se robaron de la cuenta 117 mil bolivianos y en efectivo 33 mil bolivianos", relató consternada la víctima, detallando además que uno de los atacantes tenía acento del interior del país y justificaba el hecho delictivo bajo el pretexto de una supuesta deuda.

El botín sustraído, que asciende a un total de 150 mil bolivianos, no era un ahorro común, sino el capital de trabajo que le habían confiado a la víctima, según indica, para el comercio de ganado en la región. Ante la gravedad de la situación y la crueldad demostrada por los delincuentes, los afectados temen represalias inminentes debido a la información personal que ahora poseen los asaltantes.

Clamor por justicia y seguridad

"Pido a la Policía que nos ayuden a dar con el paradero de esa gente. Pido garantías para mi familia, tenemos miedo con mi esposa que le pueda pasar algo a mis hijas", manifestó el afectado en un desesperado clamor público.

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