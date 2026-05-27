Cobrador baleado en el Mercado Nuevo Abasto; revelan que atacantes serían extranjeros

La inseguridad vuelve a generar preocupación en Santa Cruz. Un hombre resultó herido de bala en la pierna tras ser atacado presuntamente por delincuentes cuando realizaba cobros en inmediaciones del mercado nuevo Abasto.

Según testigos, la víctima se desplazaba en motocicleta luego de realizar diferentes cobros a empresas y puestos comerciales, llevando consigo un maletín con dinero. De acuerdo con los relatos, dos sujetos a bordo de otra motocicleta comenzaron a seguirlo por varias cuadras.

"Me tiraron un balazo", habría manifestado el herido tras llegar hasta un sector comercial buscando ayuda.

Comerciantes y personas que se encontraban en el lugar acudieron rápidamente para auxiliarlo y solicitar apoyo policial y una ambulancia.

Testigos relataron que los atacantes intentaron interceptarlo mientras circulaba en movimiento. "Lo estaban empujando entre motos y cuando él hace una maniobra para darse la vuelta, le disparan en la rodilla", indicó una de las personas que ayudó a la víctima.

Además, personas cercanas al hecho señalaron que la víctima habría mencionado que los sospechosos tenían un "acento extranjero".

La Policía inició las investigaciones para identificar y dar con el paradero de los responsables de este violento hecho que nuevamente pone en alerta a comerciantes y ciudadanos por la creciente inseguridad.

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