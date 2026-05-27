Dan medidas sustitutivas a funcionario de Recaudaciones y se defenderá en libertad tras ser acusado de cobros irregulares

El funcionario municipal contratado en la Unidad de Recaudaciones que fue arrestado en días pasados tras ser acusado de realizar cobros irregulares y exigir coimas para agilizar trámites, se defenderá en libertad. Así lo determinó la autoridad judicial competente tras llevarse a cabo la audiencia de medidas cautelares el pasado sábado.

El director de Asuntos Judiciales del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), Roy Ordoñez, confirmó el fallo judicial. Explicó que, pese a la solicitud expresa del Ministerio Público que exigía la detención preventiva del imputado debido a la gravedad del hecho, el juez optó por otorgarle la libertad condicional sujeta a estrictas restricciones.

Restricciones para evitar la obstaculización del caso

Con el fin de resguardar la integridad del proceso y asegurar que la etapa de investigación no sea alterada, la justicia aplicó medidas cautelares específicas contra el funcion ario:

Prohibición de concurrir a la Unidad de Recaudaciones: El acusado no podrá acercarse a las dependencias municipales donde desempeñaba funciones.

Prohibición de comunicación: Se le ha restringido de manera absoluta tomar contacto con el personal de dicha unidad o con personas involucradas en el caso.

"Se ha aplicado medidas cautelares a objeto de que, durante este tiempo y este periodo que va a durar la investigación, se pueda identificar si es que existiera o no posibles cómplices o coautores de este delito", puntualizó Ordoñez.

Recordatorio a la población: "Trámites sin costo extra"

El Director de Asuntos Judiciales recordó el procedimiento que se activó para la captura del funcionario, detallando que su oficina se constituyó físicamente en el lugar para proceder a la "aprehensión por particulares" en el momento en que se detectó la irregularidad.

Las autoridades municipales aprovecharon el caso para recalcar de manera enfática a la ciudadanía que no deben realizarse cobros adicionales ni pagos de favores para la realización de ningún trámite dentro de la comuna, instando a los usuarios a denunciar cualquier cobro sospechoso de manera inmediata. Las investigaciones siguen en curso para determinar el alcance de la red de corrupción.

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