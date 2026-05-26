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Seis nuevos detenidos en Parotani tras enfrentamientos con la Policía

Los sospechosos fueron capturados en medio de ráfagas de gases lacrimógenos y uso de dinamita, sumando un total de 13 aprehendidos en las últimas horas, mientras familiares y afectados aseguran que solo transitaban por la zona.

Milen Saavedra

26/05/2026 15:08

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Reportan seis nuevos detenidos en Parotani tras enfrentamientos
Cochabamba, Bolivia

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El conflicto en el sector de Parotani continúa escalando. Al mediodía de hoy, las fuerzas del orden aprehendieron a seis personas tras una intensa intervención policial que incluyó el uso de agentes químicos para dispersar las movilizaciones e intentos de bloqueo. Con estas capturas, ya suman trece los detenidos en la zona entre la noche de ayer y la jornada actual.

Los hechos se registraron en medio de fuertes enfrentamientos, donde se notó el uso de cachorros de dinamita. Tras activar los gases lacrimógenos para dispersar a los movilizados, la policía logró interceptar y capturar a los sospechosos en el mismo sector del conflicto.

Traslado e investigación

Los civiles capturados fueron conducidos inicialmente hasta las inmediaciones del Puente Parotani, donde los uniformados los subieron a camionetas policiales para trasladarlos de inmediato a dependencias de la FELCC. Allí se iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar su grado de responsabilidad en los disturbios.

Estas seis detenciones se suman a las siete que reportó más temprano el comandante regional del Valle Bajo, las cuales se ejecutaron durante los operativos de la pasada noche.

"Yo no soy bloqueador": El descargo de los capturados

A pesar de los informes policiales que los vinculan con los puntos de conflicto, los arrestados aseguran firmemente ser inocentes y argumentan que solo se encontraban de tránsito por el lugar.

"Soy de Capinota. Estaba yendo a Cochabamba, no, yo no soy bloqueador. No tengo nada así. En el camino me han encontrado. Yo no he bloqueado nada. En el camino estaba yendo y me han agarrado. Nada que ver con bloqueo. Estaba yendo a Cochabamba", declaró uno de los detenidos mientras era custodiado por los efectivos.

Las autoridades policiales señalaron que todos los casos serán puestos a disposición del Ministerio Público para verificar si los ciudadanos interceptados participaban activamente de las movilizaciones o si, como afirman, se trataba de transeúntes atrapados en medio del fuego cruzado.

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