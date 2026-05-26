La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) advirtió que la producción y distribución de medicamentos en el país se encuentra en una situación crítica debido a los bloqueos de carreteras que impiden el traslado de fármacos, oxígeno medicinal, materias primas e insumos esenciales para hospitales y centros de salud.

De acuerdo con la institución, más de 50 toneladas de medicamentos permanecen sin poder ser distribuidas, situación que pone en riesgo tratamientos médicos, cirugías programadas y la atención de miles de pacientes en distintas regiones del país.

La industria farmacéutica recordó que el acceso a la salud y a los medicamentos es un derecho fundamental, por lo que pidió garantizar el libre tránsito y encontrar soluciones inmediatas que prioricen la vida y el bienestar de la población boliviana.

El presidente de Cifabol, Javier Lupo, ya había advertido que el sector atraviesa una situación delicada debido a la falta de materia prima para la elaboración de fármacos y a las dificultades para distribuir medicamentos e insumos esenciales.

Según Cifabol, la mayor concentración industrial de medicamentos se encuentra en El Alto, donde operan 10 plantas farmacéuticas, por lo que los bloqueos en La Paz y sus alrededores afectan directamente la cadena de producción y abastecimiento nacional.

La institución señaló que las industrias farmacéuticas nacionales realizan esfuerzos para mantener la provisión de medicamentos en medio de una compleja coyuntura económica, social y logística.

Sin embargo, las demoras en el transporte generaron un incremento de más del 100% en los costos logísticos y operativos, además de sobrecostos en distribución y abastecimiento.

Cifabol también advirtió que la falta de insumos y materias primas puede afectar los procesos productivos de medicamentos, lo que agravaría la disponibilidad de tratamientos para la población.

A esto se suma el riesgo de que las empresas enfrenten sanciones por incumplimientos en los plazos de entrega, por lo que el sector pidió tolerancias y ampliaciones de plazo para evitar multas derivadas de una situación que, según indican, está fuera de su control.

La industria farmacéutica reportó daños superiores a los Bs 40 millones a causa de los bloqueos y las restricciones en el transporte.

“No estamos siendo beneficiados con los puentes aéreos ni tenemos prioridad en los vuelos que se están efectuando, tampoco los corredores humanitarios nos benefician por temor a sufrir daños o pérdidas de medicamentos”, señala el comunicado de Cifabol.

La institución remarcó que, si bien el diálogo debe ser el principal mecanismo para resolver conflictos, la salud y el acceso a medicamentos no pueden quedar en segundo plano, debido a que están directamente relacionados con la vida y el bienestar de la población.

Por ello, Cifabol solicitó al Gobierno una solución inmediata a los conflictos sociales y el restablecimiento del tránsito de medicamentos, oxígeno medicinal, materias primas e insumos esenciales para evitar que la crisis sanitaria se profundice.

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