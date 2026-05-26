Mototaxistas y Gobierno instalan diálogo por el bloqueo en San Julián

Una comisión del Gobierno y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) llegó este martes hasta Cuatro Cañadas para reunirse con uno de los sectores movilizado que bloquean en San Julián, medida que cumple 13 días con la ruta cortada hacia el departamento del Beni.

El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, lidera el encuentro al que fue convocada la dirigencia de la Federación de Mototaxistas de San Julián, sector que desde hace varios días exige al Gobierno el abastecimiento de gasolina de calidad.

La reunión se instaló pasadas las 10:00 y busca alcanzar un acuerdo que permita levantar las medidas de presión y restablecer la circulación vehicular en la carretera.

Cabe destacar que los mototaxistas iniciaron la medida en reclamo por la calidad de gasolina, pero a medida que pasaron los días dentro del grupo que protesta saltó la exigencia para la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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