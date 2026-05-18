¡Sin cuarto intermedio! Persiste el bloqueo en San Julián y descartan diálogo

Por quinto día consecutivo, sectores sociales del municipio de San Julián mantienen el bloqueo indefinido en la carretera que conecta al departamento de Santa Cruz con Beni, mientras las medidas de presión continúan sin señales de una pausa o acercamiento con el Gobierno.

En el punto de bloqueo, la Federación de Mototaxistas y otros sectores permanecen movilizados y sostienen reuniones constantes para evaluar las acciones que asumirán en las próximas horas. Los manifestantes dejaron claro que no levantarán la medida hasta obtener respuestas concretas a sus demandas.

A diferencia del domingo, cuando se determinó un cuarto intermedio de dos horas desde las 19:00, este lunes no se anunció ninguna flexibilización de la protesta, por lo que la ruta continúa completamente cerrada.

Los movilizados aseguraron que no asistirán a ningún diálogo mientras no se atienda su principal exigencia: la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Asimismo, expresaron su rechazo a un posible incremento en el precio de los combustibles y denunciaron la mala calidad de la gasolina.

En la zona del conflicto, los movilizados instalaron promontorios de tierra, llantas, madera y banderas para impedir el paso de vehículos y reforzar el bloqueo indefinido.

La medida comenzó el pasado jueves 14 de mayo, luego de un cabildo en el que diferentes sectores se declararon en emergencia y rechazaron además los proyectos que buscan sancionar las protestas y bloqueos sociales.

Mientras tanto, transportistas de carga pesada, cisternas y trabajadores del sector transporte reportan perjuicios económicos debido a la paralización del tránsito en esta importante vía interdepartamental.

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