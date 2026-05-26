Diputados instalan sesión para tratar abrogación de la Ley 1341

La Cámara de Diputados instaló este martes su 118ª sesión ordinaria, destinada a la lectura de correspondencia y tratamiento de asuntos en mesa, con el principal punto centrado en el debate sobre la abrogación de la Ley 1341, conocida como la “Ley Copa”.

"Ley Copa"

La norma establecía restricciones al Órgano Ejecutivo para la aplicación de un Estado de excepción, y su posible derogación genera alta expectativa debido al complejo escenario social, político y económico que atraviesa el país.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Carlos Alarcón, quien argumentó que la actual coyuntura exige revisar el alcance de la legislación ante la creciente conflictividad y los bloqueos protagonizados por distintos sectores sociales, particularmente en el departamento de La Paz.

Movilizaciones generan crisis

La crisis ha tenido un fuerte impacto en la sede de gobierno y en la ciudad de El Alto, donde las movilizaciones han provocado dificultades en el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos médicos, además de complicaciones para el ingreso de oxígeno destinado a centros hospitalarios.

La situación ha generado preocupación entre la población paceña y alteña, que sigue de cerca el desarrollo de la sesión legislativa a la espera de una definición que pueda incidir en las acciones que el Ejecutivo adopte para enfrentar la emergencia.

Se prevé que el debate en el hemiciclo esté marcado por posiciones divididas, en medio de un contexto donde diversos sectores demandan soluciones inmediatas frente a los efectos de los bloqueos y la paralización parcial de actividades en el departamento.

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