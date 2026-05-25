Argollo sobre abrogación de Ley 1341: "Nos sentimos traicionados"

El dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, expresó su rechazo a la abrogación de la Ley 1341 y aseguró que la decisión asumida por legisladores responde a una estrategia destinada a habilitar mecanismos de mayor control y represión frente a las movilizaciones que atraviesa el país.

Durante sus declaraciones, Argollo sostuvo que la normativa impedía la implementación de determinadas medidas excepcionales y cuestionó que senadores y diputados impulsen su eliminación en medio del actual contexto de conflictividad social.

Argollo señaló que detrás de la iniciativa existiría la intención de avanzar hacia la declaración de un estado de sitio o excepción para enfrentar las protestas, situación que —según dijo— representaría una acción contraria a los intereses de la población movilizada.

“Están pensando declarar un estado de sitio para reprimir aún más al pueblo boliviano”, manifestó.

Señalan "traición" de legisladores

El dirigente también calificó la medida como una “traición” de las autoridades legislativas electas y cuestionó que, a su juicio, se prioricen decisiones alejadas de las demandas sociales.

“Nos sentimos muy traicionados”, sostuvo.

En sus declaraciones, además, expresó solidaridad con las familias de personas fallecidas durante los conflictos recientes y criticó el accionar gubernamental durante operativos vinculados al denominado corredor humanitario, denunciando presuntas contradicciones entre los llamados a la pacificación y las acciones ejecutadas en el terreno.

Asimismo, pidió evitar confrontaciones entre sectores movilizados y efectivos policiales o militares, señalando que ambos forman parte de la población afectada por la crisis. Finalmente, envió un mensaje de respaldo a los sectores que permanecen movilizados y aseguró que las protestas continuarán.

Mira la programación en Red Uno Play