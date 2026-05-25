Velasco: “El Estado de excepción no rompe la democracia”

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, se pronunció sobre el debate generado tras la abrogación de la Ley 1341 y sostuvo que un eventual Estado de excepción constituye una herramienta prevista por la Constitución para preservar el orden, aunque remarcó que antes debe priorizarse el diálogo como mecanismo para superar la crisis que atraviesa el país.

La autoridad señaló que un Estado de excepción “no rompe la Constitución ni la democracia” y consideró que, si esta medida contribuye a recuperar la paz social, podría ser aplicada dentro del marco legal establecido.

“El Estado de excepción es una herramienta constitucional para guardar el orden; no rompe la Constitución, no rompe la democracia”, afirmó Velasco.

Agotar el diálogo

Pese a ello, insistió en que el Ejecutivo y los sectores movilizados deben agotar las vías de entendimiento. Según manifestó, la solución pasa por la voluntad de ambas partes y por ceder posiciones en busca de acuerdos.

Velasco expresó además preocupación por las consecuencias sociales del conflicto y los más de 22 días de bloqueos registrados en el país. Señaló que la crisis ya afecta a distintos sectores y mencionó dificultades en el acceso a alimentos y atención médica.

“Tenemos que entender que hay niños muertos, hay departamentos que se les ha privado de alimentación y mucha gente que no pudo llegar a un hospital”.

Pidió a las autoridades nacionales y a los sectores movilizados encontrar una salida concertada para restablecer la normalidad y evitar una mayor profundización del conflicto. “La única forma de salir adelante es con el diálogo”.

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