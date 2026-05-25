Cochamanidis tras jornada de oración: “El país debe pacificarse con fe y cumplimiento de la ley”

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, brindó declaraciones tras la culminación de la jornada de oración realizada en el Cristo Redentor, en Santa Cruz, donde afirmó que el país necesita encaminarse hacia la pacificación mediante la fe y el respeto a la institucionalidad.

Cochamanidis señaló que se trata de una jornada significativa para la población cruceña, destacando que “la fe es lo primero” y que, independientemente de la religión que se profese, la unidad espiritual es fundamental en momentos de crisis.

Remarcó que el país requiere estabilidad y que las autoridades deben cumplir sus funciones conforme a la ley, señalando que la salida a la conflictividad pasa por el trabajo de las instituciones del Estado y el respeto a sus competencias.

En relación a la coyuntura legislativa, el dirigente cívico indicó que la Ley 1341 sobre el Estado de excepción debe seguir su curso en las instancias correspondientes, afirmando que cada órgano del Estado tiene la responsabilidad de actuar dentro del marco de sus atribuciones.

Mira la programación en Red Uno Play