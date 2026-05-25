Artesanos bolivianos retornan desde Perú tras quedar varados por bloqueos

Los artesanos de la Federación Nacional de Artesanos y Expositores de Navidad (FENAENA) retornaron a Bolivia tras permanecer varados durante varios días en territorio peruano, a raíz de los bloqueos de carreteras registrados en el país.

El grupo de connacionales logró regresar gracias a un vuelo solidario dispuesto por la Fuerza Aérea del Perú (Fuerza Aérea del Perú), que facilitó su traslado hacia territorio boliviano.

Los artesanos arribaron a la ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz, donde fueron recibidos tras superar las dificultades ocasionadas por la interrupción de rutas terrestres que afectaron su retorno.

El caso se suma a los efectos registrados por los bloqueos en distintas regiones, que han impactado el tránsito de personas y mercancías tanto dentro como fuera del país.

Con ampollas y sin comer, así llegaron a Bolivia

Los 50 artesanos que arribaron a tierra boliviana relataron las difíciles condiciones en las que tuvieron que sobrevivir hasta obtener la ayuda necesaria para retornar ante los bloqueos que se vive actualmente.

"Agradecemos a las autoridades de Perú, por ayudar a nuestros familiares; gracias por un lugar donde duerman, alimentos. Mi hermana pasó tres días sin comer, con ampollas en sus pies", relataba una de las allegadas de los artesanos.

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