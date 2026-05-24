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Vuelve la transitabilidad al Aeropuerto Internacional de El Alto

Un recorrido por la zona evidenció tránsito fluido y ausencia de bloqueos en los accesos principales hacia la terminal aérea.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/05/2026 21:11

Agregar Reduno en
Se normaliza la circulación vehicular en inmediaciones del aeropuerto de El Alto tras bloqueos que se registraron la pasada jornada.
El Alto, Bolivia

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La circulación vehicular y el ingreso de pasajeros al Aeropuerto Internacional de El Alto volvieron a la normalidad la noche de este sábado, luego de los bloqueos que durante la jornada anterior afectaron distintos sectores cercanos a la terminal aérea.

Un recorrido realizado evidenció una transitabilidad fluida en el ingreso principal al aeropuerto y en la avenida Kilómetro 7, donde se observó una baja afluencia vehicular, aunque con circulación regular y sin interrupciones.

El viernes, las medidas de presión impidieron temporalmente el despacho y recojo de encomiendas, afectando principalmente el traslado de productos enviados desde Santa Cruz y Cochabamba, entre ellos carne y otros suministros.

Aunque en algunos puntos de la ciudad de El Alto todavía se reportan bloqueos, en las inmediaciones del aeropuerto las actividades se desarrollan con normalidad.

Durante la jornada también se registró una importante presencia de pasajeros y personas que acudieron a recoger o enviar encomiendas, en medio de las complicaciones generadas por las movilizaciones.

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