Ministro Zamora se encuentra a buen recaudo tras emboscada a caravana

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, se encuentra a buen recaudo luego de una emboscada durante el operativo de desplazamiento hacia la carretera a Oruro, según información proporcionada a Red Uno.

De acuerdo con los reportes preliminares, la autoridad y el grupo que lo acompañaba emprendieron el retorno a la ciudad de La Paz la noche de este sábado, tras haber avanzado más de 30 kilómetros desde El Alto con dirección a la ruta que conecta con Oruro.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles oficiales sobre las circunstancias del supuesto intento de emboscada ni sobre posibles personas involucradas en el hecho.

(Noticia en desarrollo...)

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