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Estados Unidos anuncia asistencia alimentaria y apoyo logístico para Bolivia ante los bloqueos en carreteras

El anuncio se realizó en medio de la crisis de abastecimiento provocada por los bloqueos y mientras continúan los operativos del corredor humanitario en distintas rutas del país.

Red Uno de Bolivia

23/05/2026 20:33

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Punto de bloqueo en La Paz - Foto: APG

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Los bloqueos instalados en distintas carreteras del país continúan generando problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible, afectando principalmente a ciudades del occidente boliviano. En medio de este escenario, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia informó este sábado que ese país brindará asistencia alimentaria de emergencia y apoyo logístico.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales por la representación diplomática estadounidense. “Estados Unidos está brindando a Bolivia asistencia alimentaria de emergencia y apoyo logístico para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos de carreteras. Nos solidarizamos con el pueblo de Bolivia y con Rodrigo Paz”, señala el mensaje difundido por la Embajada.

La ayuda fue anunciada mientras el Gobierno boliviano ejecuta el denominado “Corredor Humanitario de Banderas Blancas”, un operativo policial y militar desplegado este sábado para intentar habilitar rutas bloqueadas y garantizar el ingreso de productos esenciales hacia La Paz y El Alto.

Durante la jornada se registraron momentos de tensión y enfrentamientos en sectores como Caracollo, Ventilla y Achica Arriba, donde grupos movilizados resistieron el avance de los contingentes policiales y militares encargados de despejar las vías.

El operativo busca permitir el traslado de alimentos, oxígeno medicinal, medicamentos, combustible y otros insumos considerados prioritarios, en medio de una crisis de abastecimiento que ya supera las tres semanas en varias regiones del país.

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