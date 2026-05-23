Paz: “Han generado movilizaciones desde el Chapare; esos no quieren dialogar, sino generar daño”

El presidente Rodrigo Paz aseguró que grupos movilizados provenientes del Chapare participan activamente en los bloqueos y denunció posibles vínculos con recursos ilícitos y actividades relacionadas al narcotráfico.

Durante una entrevista con el medio argentino, TN - Todo Noticias, sobre la conflictividad que atraviesa el país, el mandatario afirmó que las movilizaciones impulsadas desde esa región no buscan escenarios de diálogo, sino generar daño y confrontación.

“Han generado movilizaciones desde el Chapare hacia distintos puntos de bloqueo y esos no vienen a dialogar, sino que vienen a bloquear y generar daño”, manifestó.

Bloqueos financiados por actividades ilícitas

La autoridad también sostuvo que existe una “actitud belicosa” en algunos grupos movilizados y recordó que el Chapare es identificado como una de las principales regiones de producción de droga en Bolivia.

“Hay una muy alta sospecha de vinculación de recursos ilícitos a todas estas movilizaciones”, señaló el presidente, argumentando que los bloqueadores permanecen durante varios días en carreteras donde no existen condiciones para abastecerse de alimentos y otros insumos.

Asimismo, indicó que durante los operativos se logró interceptar a personas que transportaban recursos económicos destinados presuntamente a financiar las movilizaciones.

“Hemos atrapado a mucha gente que llevaba recursos económicos para pagar movilizaciones y entendemos que estos recursos que vienen desde el Chapare están vinculados a ilícitos”, afirmó.

Las declaraciones surgen en medio de la crisis por los bloqueos y los operativos de desbloqueo que continúan en distintas rutas del país, principalmente en los accesos hacia La Paz.

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