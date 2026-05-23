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Paz: “Han generado movilizaciones desde el Chapare; esos no quieren dialogar, sino generar daño”

Durante una entrevista con un medio argentino, el mandatario aseguró que grupos movilizados provenientes del Chapare participan activamente en los bloqueos registrados en distintas rutas del país.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/05/2026 16:11

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Foto: Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. RRSS.
Argentina

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El presidente Rodrigo Paz aseguró que grupos movilizados provenientes del Chapare participan activamente en los bloqueos y denunció posibles vínculos con recursos ilícitos y actividades relacionadas al narcotráfico.

Durante una entrevista con el medio argentino, TN - Todo Noticias, sobre la conflictividad que atraviesa el país, el mandatario afirmó que las movilizaciones impulsadas desde esa región no buscan escenarios de diálogo, sino generar daño y confrontación.

“Han generado movilizaciones desde el Chapare hacia distintos puntos de bloqueo y esos no vienen a dialogar, sino que vienen a bloquear y generar daño”, manifestó.

Bloqueos financiados por actividades ilícitas

La autoridad también sostuvo que existe una “actitud belicosa” en algunos grupos movilizados y recordó que el Chapare es identificado como una de las principales regiones de producción de droga en Bolivia.

“Hay una muy alta sospecha de vinculación de recursos ilícitos a todas estas movilizaciones”, señaló el presidente, argumentando que los bloqueadores permanecen durante varios días en carreteras donde no existen condiciones para abastecerse de alimentos y otros insumos.

Asimismo, indicó que durante los operativos se logró interceptar a personas que transportaban recursos económicos destinados presuntamente a financiar las movilizaciones.

“Hemos atrapado a mucha gente que llevaba recursos económicos para pagar movilizaciones y entendemos que estos recursos que vienen desde el Chapare están vinculados a ilícitos”, afirmó.

Las declaraciones surgen en medio de la crisis por los bloqueos y los operativos de desbloqueo que continúan en distintas rutas del país, principalmente en los accesos hacia La Paz.

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