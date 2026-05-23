“Vamos a ver qué estrategia tomamos”: Zamora insiste en el diálogo ante bloqueos reinstalados

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó este sábado que el Gobierno volverá a dialogar con los sectores movilizados que reinstalaron bloqueos en Senkata y La Ceja de El Alto, mientras continúa el operativo humanitario en la carretera La Paz-Oruro.

“Estamos avanzando, no es fácil, pero dentro de la evaluación estamos bien. Ya estamos en camino a Oruro, la idea es encontrarnos con el otro operativo y retornar a La Paz”, señaló la autoridad durante un contacto con RED UNO desde el sector de Mazo Cruz.

El operativo busca garantizar el ingreso de alimentos y combustible mediante un corredor humanitario resguardado por efectivos policiales y militares, además de transportistas y cisternas que forman parte de la caravana.

Zamora explicó que se organizó el desplazamiento vehicular para facilitar el avance del contingente. “Hay cisternas y camiones que van por el lado derecho y todo el operativo por el lado izquierdo”, detalló.

Sin embargo, mientras el convoy avanzaba hacia Oruro, se reportó la reactivación de puntos de bloqueo en Senkata y La Ceja. Ante ello, el ministro reconoció que el escenario era previsible y aseguró que el Ejecutivo volverá a buscar acercamientos con los movilizados.

“Era evidente que eso iba a pasar. La idea es que esto es un corredor humanitario; queremos que entren alimentos y combustible. Si tenemos que volver a dialogar, vamos a volver a dialogar”, sostuvo.

La autoridad también indicó que el Gobierno evalúa nuevas acciones para sostener el operativo. “Hay que ver las estrategias, tenemos que continuar hasta el final”, afirmó.

Consultado sobre la duración del despliegue, Zamora aseguró que el contingente está preparado para permanecer el tiempo necesario hasta lograr el objetivo planteado. “Sean las horas que haya que estar, vamos a lograr que este corredor humanitario tenga éxito”, expresó.

Respecto al avance del operativo que partió desde Oruro rumbo a La Paz, informó que el convoy ya se aproximaba a la zona de Challapata y que existe coordinación permanente entre ambos grupos.

Finalmente, el ministro señaló que, pese a algunos incidentes y personas disconformes durante el recorrido, no se registraron conflictos graves. “Nada es perfecto en la vida, pero estamos avanzando muy bien”, concluyó.

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