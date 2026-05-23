Analista sostiene que las FFAA pueden intervenir sin estado de excepción

El analista y constitucionalista José Luis Santistevan aseguró que las Fuerzas Armadas pueden intervenir para proteger la estabilidad del Estado sin necesidad de que se declare un estado de excepción.

Sus declaraciones surgen en medio de un escenario de tensión que se registran en el país, que calificó como una situación fuera de la normalidad institucional.

“Primero el presidente y todo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los poderes legalmente constituidos deberían pronunciarse inmediatamente, porque esto ya no es normal”, sostuvo.

Santistevan señaló que la actual situación no puede ser considerada una demanda social convencional que puede resolverse mediante una mesa de diálogo.

“El diálogo es para las cuestiones de reivindicaciones sociales, pero el diálogo con gente armada sobre la seguridad del Estado y la estabilidad del gobierno legalmente constituido ya no necesita diálogo”, manifestó.

Asimismo, remarcó que la Constitución establece funciones específicas para las Fuerzas Armadas en la defensa de la institucionalidad democrática.

“El artículo 244 de la Constitución los obliga a intervenir sin necesidad de estado de excepción”, afirmó.

Según su interpretación, la presencia de grupos armados activaría el deber de las fuerzas militares de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la norma constitucional.

“La obligación de las Fuerzas Armadas es proteger la estabilidad del Estado, la seguridad de la gente, el imperio de la Constitución y defender al gobierno legalmente constituido”, concluyó.

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