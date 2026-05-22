TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Policial

Ministerio de Gobierno investigan presencia de armas de alto calibre

Se han detectado videos de personas portando armas de alto calibre cerca del lago, y que el caso está siendo investigado por las Fuerzas Armadas y la Policía de Inteligencia.

Juan Marcelo Gonzáles

22/05/2026 19:57

Agregar Reduno en
La Paz

Escuchar esta nota

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que en las últimas horas han surgido videos que muestran a individuos armados con armas de alto calibre en el área cercana al lago, situación que ha generado preocupación por la seguridad ciudadana.

“Esto ha pasado a investigación a cargo de las Fuerzas Armadas de Bolivia y de Inteligencia de la Policía”, indicó Oviedo.

Trabajo de inteligencia

El ministro explicó que se está llevando a cabo un trabajo minucioso de inteligencia para determinar los responsables y los motivos de la presencia de armas en la zona.

“Se está buscando esto ya de manera muy dedicada, y daremos información al momento que tengamos resultados de las tareas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía”, aseguró Oviedo.

El Ejecutivo reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y pidió a la población mantener la calma mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD