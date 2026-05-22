Ministerio de Gobierno investigan presencia de armas de alto calibre

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que en las últimas horas han surgido videos que muestran a individuos armados con armas de alto calibre en el área cercana al lago, situación que ha generado preocupación por la seguridad ciudadana.

“Esto ha pasado a investigación a cargo de las Fuerzas Armadas de Bolivia y de Inteligencia de la Policía”, indicó Oviedo.

Trabajo de inteligencia

El ministro explicó que se está llevando a cabo un trabajo minucioso de inteligencia para determinar los responsables y los motivos de la presencia de armas en la zona.

“Se está buscando esto ya de manera muy dedicada, y daremos información al momento que tengamos resultados de las tareas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía”, aseguró Oviedo.

El Ejecutivo reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y pidió a la población mantener la calma mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

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