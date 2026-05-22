La Felcc investiga muerte de baleado, robo de armas y quema de vehículos en Santa Fe

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aperturó dos investigaciones tras la jornada de violencia registrada en la comunidad de Santa Fe de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz.

El primer caso está relacionado con la muerte de Rodrigo Lira, de 24 años, quien falleció tras recibir un impacto de bala en medio de los disturbios; mientras que el segundo proceso busca identificar a los responsables de la quema de vehículos policiales, daños a bienes del Estado y robo de armamento de la Felcn.

El director de la Felcc, coronel Jhonny Coca, informó que la primera investigación fue abierta por el delito de homicidio, luego de que el joven resultara herido de bala durante los enfrentamientos registrados la noche del jueves.

Rodrigo fue trasladado inicialmente a un hospital de Yapacaní y posteriormente derivado hacia Montero debido a la gravedad de la herida en el tórax; sin embargo, murió durante el trayecto.

La segunda investigación se centra en los hechos violentos ocurridos tras las protestas de comunarios, quienes incendiaron vehículos policiales y atacaron instalaciones de la Felcn y Umopar en Santa Fe. Según el reporte preliminar, durante los disturbios fueron sustraídas dos armas de fuego, una de corto y otra de largo alcance, pertenecientes a efectivos policiales.

Las pesquisas también incluyen los delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado, además de la identificación de las personas que participaron en los ataques e incendios.

El origen del conflicto

La tensión en Santa Fe comenzó luego de un accidente de tránsito protagonizado presuntamente por efectivos de la Policía Boliviana que se trasladaban en un vehículo tipo Noah.

El motorizado impactó violentamente contra un mototaxi en el que viajaban tres personas. Producto del choque fallecieron Rocío Aguilar, de 40 años, y la niña Eliza Peredo, de 9 años. El conductor del mototaxi, Mariano Hurtado, de 54 años, quedó gravemente herido y permanece internado.

Tras conocerse que los ocupantes del vehículo serían policías, comunarios reaccionaron con indignación, retuvieron a tres uniformados e incendiaron el motorizado involucrado en el accidente.

Horas después, las protestas se trasladaron hasta dependencias policiales y predios de Umopar, donde se registraron enfrentamientos, nuevos incendios y disparos.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó la aprehensión de dos sargentos policiales que serán puestos ante un juez cautelar. Además, informó que otros dos efectivos que resguardaban instalaciones de la Felcn permanecen desaparecidos.

Las autoridades aseguraron que ambas investigaciones buscan esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar responsabilidades penales por las tres muertes, los disturbios y el robo del armamento policial.

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