Un operativo antidroga ejecutado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en el departamento de Oruro permitió dar un importante golpe al narcotráfico, con el secuestro de sustancias controladas, bienes y dinero presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

De acuerdo con el reporte policial, durante la intervención se logró decomisar clorhidrato de cocaína, marihuana, tusi y otras sustancias psicotrópicas, además de elementos utilizados presuntamente para la comercialización y distribución de droga.

El operativo también dejó a una persona aprehendida, quien fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.

Asimismo, los agentes antidroga procedieron al secuestro de un inmueble, dinero en efectivo y otros bienes relacionados con actividades de narcotráfico.

Según la información oficial, la afectación económica al narcotráfico supera el millón de dólares, cifra que refleja la magnitud del operativo realizado por los efectivos policiales.

Golpe al narcotráfico en Oruro: secuestran cocaína, tusi y marihuana. Foto FELCN.

Golpe al narcotráfico en Oruro: secuestran cocaína, tusi y marihuana. Foto FELCN.

Desde la Policía Boliviana señalaron que este tipo de intervenciones forman parte de la lucha frontal contra el narcotráfico y la desarticulación de redes dedicadas al tráfico de sustancias controladas en el país.

Las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas y establecer el origen y destino de las sustancias incautadas.

Golpe al narcotráfico en Oruro: secuestran cocaína, tusi y marihuana. Foto FELCN.

Golpe al narcotráfico en Oruro: secuestran cocaína, tusi y marihuana. Foto FELCN.

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