“Se fiscalizará la propia gestión”: Nayar afirma que se acabó el tiempo de los pícaros en la Alcaldía cruceña

La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar, afirmó este viernes que “se acabó el tiempo de los pícaros en el municipio cruceño”, tras denunciar que un exfuncionario de la anterior gestión fue encontrado presuntamente destruyendo documentación en oficinas de la Quinta Municipal.

Durante una entrevista en el programa El Mañanero de Red Uno de Bolivia, Nayar señaló que el exservidor público ya había sido desvinculado de la Alcaldía, pero fue encontrado en dependencias municipales realizando acciones irregulares.

“Creo que es primordial y de vital importancia resaltar que se acabó el tiempo de los pícaros en el municipio cruceño. Se acabó el tiempo en el que le metan mano al bolsillo de la gente y en el que los funcionarios hagan y deshagan a su antojo”, manifestó la autoridad.

La presidenta del Concejo sostuvo que el caso forma parte de una serie de irregularidades detectadas en la administración pasada. Según indicó, ya existen procesos iniciados contra otros funcionarios involucrados presuntamente en la venta de ítems y otros hechos de corrupción.

“Veíamos también a otros funcionarios que estaban en la venta de ítems. Ya se han iniciado los procesos y también se encuentran detenidos. Estos son los mensajes más claros para la población”, afirmó.

Nayar fue más allá y acusó a la anterior administración municipal de encubrir actos irregulares. “La gestión pasada encubría y seguramente recibía su toco. Esta gestión va a suceder todo lo contrario. Se va a fiscalizar la propia gestión municipal”, declaró.

Sobre la documentación que presuntamente intentaba destruir el exfuncionario, la autoridad indicó que aún se encuentra en proceso de investigación, aunque sospecha que podría estar vinculada a hechos irregulares.

“Seguramente era de hechos irregulares. Se está llevando adelante la investigación y se van a tomar las acciones correspondientes para saber de qué se trataba”, señaló.

Asimismo, confirmó que el municipio realiza una revisión exhaustiva de documentos y materiales administrativos para determinar el alcance de los daños dejados por la pasada gestión.

Nayar también cuestionó el trabajo de la comisión de transición municipal, asegurando que “fue un fracaso total” debido a la falta de entrega de documentación e información requerida.

“Ahora se ha constituido la llamada Comisión de la Verdad. Se está trabajando porque hay muchísimas cosas pendientes. Hemos visto, por ejemplo, lo sucedido en recaudaciones, donde son millones los que se han desviado y desfalcado”, indicó.

Finalmente, la autoridad adelantó que en los próximos días podrían darse a conocer más detalles de las investigaciones que actualmente se realizan dentro de las reparticiones municipales.

Mira la programación en Red Uno Play