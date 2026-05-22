Fallece Marcelo Bazán, el sacerdote que conquistó las redes y los corazones en Cochabamba

La ciudad de Cochabamba se encuentra de luto tras el fallecimiento del sacerdote Marcelo Bazán, conocido cariñosamente por la población como el “Tata Chelo” o “Tata Bazán”, un religioso muy querido por su cercanía con los fieles, especialmente con los jóvenes y familias.

La directora de la Clínica Copacabana, Ana María Jaldín, informó que el sacerdote falleció a las 08:00 de este viernes, luego de permanecer dos días en terapia intensiva con asistencia ventilatoria.

“Lamentablemente ha fallecido el padre Marcelo Bazán luego de estar dos días en terapia intensiva. Tenía varias patologías de base, entre ellas problemas renales, cardíacos, diabetes y alteraciones metabólicas”, explicó.

Detalló que el religioso sufrió inicialmente una alteración metabólica que derivó en un paro cardíaco. Aunque logró ser reanimado tras un primer episodio, su estado continuó siendo delicado y finalmente sufrió un segundo paro cardiorrespiratorio que provocó su deceso.

La noticia generó consternación entre feligreses y autoridades. Decenas de personas llegaron hasta el centro médico y posteriormente expresaron su pesar por la partida del sacerdote que durante años se convirtió en una de las figuras religiosas más cercanas y carismáticas de Cochabamba.

Cochabamba llora la muerte del padre Marcelo Bazán. Foto: RR.SS.

Velorio

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, lamentó profundamente el fallecimiento y destacó la labor pastoral del sacerdote. “Da pena, un padre tan querido. Es una gran pérdida para la llajta, un padre que decía la verdad y que también realizaba bastante actividad en redes sociales”, manifestó.

La autoridad municipal anunció además que el cuerpo será velado en la Catedral Metropolitana, donde se le rendirán homenajes y honores en reconocimiento a su trayectoria.

Por su parte, el arzobispo de Cochabamba, Óscar Aparicio, pidió a la población mantener al sacerdote en sus oraciones y recordó su entrega a la Iglesia y a la comunidad.

“Lo reconozco como un hombre de Dios, amante de Dios y de la Virgen María, alguien que supo acercar a muchas personas a Jesucristo. Su labor pastoral ha sido fundamental y por eso mucha gente lo quiere”, expresó.

Cochabamba llora la muerte del padre Marcelo Bazán. Foto: RR.SS.

Trayectoria

El padre Marcelo Bazán se destacó por su activa presencia en redes sociales, donde compartía reflexiones y mensajes dirigidos principalmente a jóvenes, matrimonios y familias en crisis. También era conocido por realizar bendiciones de mascotas y por celebrar misas dinámicas y cercanas a la población.

Durante su trayectoria pastoral fue rector de la Catedral Metropolitana de Cochabamba durante nueve años. Posteriormente ejerció su ministerio en parroquias de Tiquipaya y en la parroquia San Pío X.

Además, en momentos de conflicto social, el sacerdote instaló altares y espacios de oración durante movilizaciones en defensa de la democracia, convirtiéndose en una voz de reflexión y acompañamiento espiritual para muchos cochabambinos.

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