Familias hacen filas y duermen en Viru Viru para enviar alimentos a La Paz

La situación en el aeropuerto Viru Viru refleja la desesperación de decenas de familias que buscan enviar alimentos a la ciudad de La Paz ante las dificultades de abastecimiento.

Personas de distintas edades permanecen durante horas e incluso días en filas improvisadas, durmiendo a la intemperie junto a conservadoras y cajas con productos como pollo, carne de res y carne de cerdo, con la esperanza de conseguir espacio en vuelos de carga.

Muchos de ellos aseguran haber pasado hasta dos noches en el lugar sin lograr despachar sus productos. Según los testimonios, el límite establecido es de 50 kilos por persona.

“Nosotros estamos pasando la noche porque tenemos que sí o sí hacer los envíos. Ya son dos días que estamos acá metidos y no podemos avanzar”, relató un ciudadano que aguardaba en la fila.

La situación golpea especialmente a adultos mayores y personas con problemas de salud. Una mujer afirmó permanecer dos días en el lugar para enviar ayuda a sus familiares en La Paz.

“Solo quiero mandar dos cajitas para mi familia porque están muriendo de hambre. Los comerciantes meten camionadas y a los que mandamos poco no nos dejan pasar”, manifestó.

Mientras continúan las largas filas en las puertas de ingreso del área de carga del aeropuerto, los afectados piden la habilitación de vuelos solidarios y una mejor organización para agilizar el envío de alimentos hacia la sede de gobierno.

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