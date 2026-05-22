Alcaldía cruceña denuncia venta de ítems y destrucción de archivos por exfuncionarios

El director municipal de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Alcaldía cruceña, Luis Alberto Vaca, informó sobre dos casos vinculados a presuntos hechos de corrupción que ya fueron denunciados y que actualmente se encuentran en proceso de investigación.

“A pesar de que saben que el alcalde Manuel Saavedra será implacable contra la corrupción, estas personas inescrupulosas siguen haciendo como si no pasara nada”, afirmó.

Exfuncionario hallado destruyendo documentación

El primer caso involucra a un exfuncionario municipal que habría sido sorprendido dentro de dependencias de la Alcaldía destruyendo documentación en horario laboral, pese a haber sido desvinculado previamente. “El pasado 14 de mayo fue desvinculado y desde ahí no debió estar dentro de las oficinas”, explicó Vaca.

Según el reporte, el exservidor público habría permanecido al menos dos días realizando estas acciones dentro de las instalaciones municipales.

“Fue encontrado en horario laboral, en día laboral destruyendo documentación. Lo más grave es que estuvo dos días seguido destruyendo documentación”, agregó.

La autoridad indicó que el alcalde se trasladó hasta dependencias policiales para consultar directamente al implicado sobre los hechos.

“El alcalde fue personalmente hasta dependencias de la cárcel donde estaba detenido a preguntarle por qué hizo eso, y él decía que solo eran documentos personales”, señaló.

Segundo caso: presunta oferta de ítems

El segundo caso corresponde a un ciudadano que, según Transparencia, habría ofrecido ítems a cambio de dinero mientras ejercía funciones.

Vaca sostuvo que el hecho ya había sido identificado dentro de gestiones anteriores y que se intentaba continuar con estas prácticas en la actual administración.

“Él estaba en la gestión de Jhonny Fernández y pretendía continuar esta mala maña durante la gestión del alcalde Mamen Saavedra”, afirmó.

Tras conocerse la denuncia, se activaron operativos que derivaron en su aprehensión y en el inicio del proceso correspondiente.

“Inmediatamente conocimos la situación se organizaron los operativos, atrapamos al funcionario y se le hizo todo el debido proceso. Era la tercera denuncia que cruzaba en Transparencia”, sostuvo. Finalmente, la autoridad no descartó la existencia de una estructura vinculada al caso.

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