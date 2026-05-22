"Están en otra localidad": Viceministro afirma que policías involucrados en fatal choque en Santa Fe fueron aprehendidos

Los dos sargentos de Umopar protagonistas del fatal choque vial ocurrido esta tarde ya no se encuentran en la localidad de Santa Fe, reveló en una entrevista en Que No Me Pierda (QNMP) el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

La autoridad también aclaró que ambos oficiales debieron ser trasladados de emergencia a otro municipio para precautelar sus vidas: “Los sargentos acompañaron los cuerpos al hospital y luego fueron aprehendidos; a ambos se los llevó a otro lugar para que no se atente contra su vida, están en otra localidad y bajo un proceso”.

El siniestro se produjo en la carretera cuando un sargento y una sargento que se dirigían a su puesto de relevo colisionaron contra una motocicleta. A causa del impacto, la madre y su hija menor de edad fallecieron, mientras que el padre permanece en terapia intensiva con respiración asistida, de acuerdo a lo que señaló el viceministro.

Reacción civil e incendio de motorizados

La tragedia vial desató la furia de los comunarios, quienes incendiaron el vehículo protagonista y otra patrulla que llegó para brindar auxilio en el lugar. Horas más tarde, según señala Justiniano, la muchedumbre enardecida se trasladó hasta el cuartel policial de Umopar, ubicado a un kilómetro y medio del accidente, para incendiar un tercer vehículo que estaba estacionado afuera.

La situación escaló gravemente cuando los pobladores ingresaron por la fuerza al recinto portando escopetas y rifles de asalto.

“Entró la gente y como resultado tenemos una persona herida de bala en el tórax; nos informaron que falleció lamentablemente”, detalló la autoridad gubernamental.

Justiniano indicó que el Ministerio Público, la Fiscalía y la Dirección de Tránsito iniciaron las investigaciones técnicas para establecer si los uniformados circulaban con exceso de velocidad. Asimismo, se realizará una autopsia médico-legal para determinar el calibre del proyectil, debido a que los guardias civiles aseguran haber usado únicamente gases lacrimógenos.

Despliegue y llamado a la calma

El viceministro también informó que mantiene contacto con los líderes de la zona para pacificar el municipio e hizo un llamado a frenar las comunicaciones de personas que alientan la violencia. Ante la persistencia de la toma del cuartel, el Gobierno confirmó el envío de más efectivos policiales, aclarando que no se busca la confrontación sino restablecer el orden público.

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