Anyela Rengifo gana un duelo intenso y deja fuera a Talison Moraes

El segundo duelo de la noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces estuvo cargado de emoción, talento y mucha tensión. Anyela Rengifo y Talison Moraes se enfrentaron en una de las batallas más intensas de la gala, buscando asegurar su pase a la semifinal.

La primera en subir al escenario fue Anyela Rengifo, integrante del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo, quien interpretó “Pero me acuerdo de ti”, de Christina Aguilera, en una versión de género mariachi.

Posteriormente, llegó el turno de Talison Moraes, el único participante internacional y representante de Brasil, quien forma parte del equipo de David Dionich y Jesús Oliva. Talison interpretó “Algo contigo”, de Vicentico, en una propuesta de bossa cumbia.

Ambas presentaciones fueron destacadas por los jueces, quienes resaltaron el crecimiento, la presencia escénica y el recorrido de los dos participantes dentro de la competencia.

Tito Larenti destacó el talento de ambos y señaló que Anyela mostró una versión más empoderada, mientras que Talison dejó una huella importante pese a las dificultades del idioma.

“Noté a una Anyela más empoderada de la que teníamos al inicio. Pase lo que pase, seguí creciendo y escucha los consejos que te pueden llevar lejos. Tienes mucho material, herramientas, talento y presencia escénica. Talison, una de las mejores voces que tuvimos, luchaste mucho con el idioma y seguramente mereces muchos lugares más. Hoy va a ser una decisión muy difícil”, dijo.

Para Marco Veizaga, las dos presentaciones mostraron a verdaderos artistas sobre el escenario.

“Anyela, estas últimas presentaciones se ha sentido que te has encontrado. Siento que eres una artista total, lista para ir al ruedo. Me encanta el poder escénico que tienes, la fuerza y los matices vocales. Talison, una persona que no maneja el idioma y se arriesgó a todo esto como valiente. Has aportado a esta competencia con pasión y entrega”, indicó.

Por su parte, Diego Ríos afirmó que ambos participantes tuvieron un crecimiento exponencial durante su paso por el programa.

“Anyela, vi una artista completa, que se para en el escenario con mucha fuerza. Vengo notando tu crecimiento, fuiste mejorando. Talison, desde el primer día me gustó mucho tu manera de interpretar. Soy un admirador de tus graves, tienes una voz muy particular y un color de voz muy lindo. Pase lo que pase, no dejes de cantar”, señaló.

A su turno, Alenir Echeverría resaltó la capacidad de ambos para transmitir emoción en el escenario.

“Anyela, muy bonito el show. Hay que seguir puliendo cosillas, pero quiero felicitarte porque en todo este trayecto has demostrado quién eres, tienes una voz espectacular. Talison, eres música y escenario; todo lo que tienes dentro lo transmites como boliviano. Gracias y felicidades”, expresó.

Tras las devoluciones, los jueces se reunieron para tomar una decisión. Sin embargo, al encontrarse con posiciones divididas, pidieron a ambos participantes cantar a capela.

Anyela interpretó “Tu falta de querer”, de Mon Laferte, mientras que Talison cantó “Niña camba”, en un último intento por convencer al jurado.

Luego de una nueva deliberación, los jueces reconocieron que la decisión fue extremadamente difícil.

“Esto está difícil porque, honestamente, los jueces estamos muy divididos. Quien pasa a la semifinal de Duelo de Voces es Anyela Rengifo”, anunció Tito Larenti, como vocero del jurado.

Con este resultado, Anyela logró avanzar a la semifinal, mientras que Talison Moraes se despidió de la competencia dejando una participación marcada por su entrega, su voz y su valentía para cantar en un idioma que no era el suyo.

Mira la programación en Red Uno Play