Cuatro participantes buscan una nueva oportunidad en la recta final de Duelo de Voces

La competencia está cada vez más intensa en La Gran Batalla – Duelo de Voces y esta noche cuatro participantes volverán al escenario con un solo objetivo: demostrar que merecen seguir en carrera.

En plena recta final, cada presentación cuenta, cada detalle puede marcar la diferencia y cada voz tendrá que dejarlo todo frente al jurado y el público.

Los participantes que se presentan esta noche son:

• Anyela Rengifo, del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.

• Jonatan Peñaranda, del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda.

• Andrés Gonzales, del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.

• Talison Moraes, del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

La pregunta es clara: ¿qué pasará con ellos esta noche?

Cuatro voces, una nueva oportunidad y una gala que promete emoción, talento y momentos decisivos rumbo a la siguiente etapa de la competencia.

No te pierdas La Gran Batalla – Duelo de Voces, esta noche desde las 20:45 por Red Uno.

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