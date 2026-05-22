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La gran batalla

Cuatro participantes buscan una nueva oportunidad en la recta final de Duelo de Voces

Esta noche, Anyela, Jonatan, Andrés y Talison subirán al escenario para demostrar que aún tienen mucho por dar en La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Silvia Sanchez

21/05/2026 20:08

Agregar Reduno en
Esta noche, cuatro voces buscan conquistar el escenario
Santa Cruz, Bolivia

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La competencia está cada vez más intensa en La Gran Batalla – Duelo de Voces y esta noche cuatro participantes volverán al escenario con un solo objetivo: demostrar que merecen seguir en carrera.

En plena recta final, cada presentación cuenta, cada detalle puede marcar la diferencia y cada voz tendrá que dejarlo todo frente al jurado y el público.

Los participantes que se presentan esta noche son:

Anyela Rengifo, del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.
Jonatan Peñaranda, del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda.
Andrés Gonzales, del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.
Talison Moraes, del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

La pregunta es clara: ¿qué pasará con ellos esta noche?

Cuatro voces, una nueva oportunidad y una gala que promete emoción, talento y momentos decisivos rumbo a la siguiente etapa de la competencia.

No te pierdas La Gran Batalla – Duelo de Voces, esta noche desde las 20:45 por Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play

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