Luis Urgel emocionó al jurado y terminó entre lágrimas tras su presentación

El segundo participante en subir al escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces fue Luis Urgel, integrante del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez.

Luis, quien es el último participante en competencia de su equipo, interpretó “Si tú me dejas”, de la agrupación Los Bybys, en una presentación cargada de sentimiento y emoción.

Durante la ronda de devoluciones, el jurado destacó su crecimiento vocal, el uso de matices y la potencia de su voz, aunque también observó algunos errores en escena y momentos marcados por el nerviosismo.

Para Tito Larenti, la versión vocal de Luis fue buena y permitió notar su evolución dentro de la competencia.

“Me gustó tu versión. Creo que hubo un buen desempeño y se nota el crecimiento en la interpretación. Hubo errores en la escena, creo que ganó el nerviosismo, pero destacando solo a Luis, me gustó”, expresó.

Por su parte, Marco Veizaga valoró la presentación, aunque recomendó al participante trabajar más la conexión con los músicos durante los silencios de la canción.

“Me gustó. Hay un detalle: en esta versión los silencios son tan definitivos y te faltó una conexión con los músicos. Debe haber una conexión. Me gustó lo que lograste con tus matices, estuvo bueno”, señaló.

Para Diego Ríos, uno de los puntos más importantes de la presentación fue el uso de matices, algo que refleja la evolución artística de Luis.

“A mí me gusta mucho esto de los matices. Estoy feliz porque es una evolución”, indicó.

En tanto, Alenir Echeverría señaló que, aunque la canción tuvo una estructura simple y monótona, Luis logró hacer prevalecer su voz sobre el escenario.

“Fue simple y monótona, pero en la canción hiciste prevalecer tu voz. Vemos todos los errores, pero esta noche tu voz estuvo espectacular”, manifestó.

Al salir del escenario, Luis no pudo contener las lágrimas al recordar todo el esfuerzo que realizó para mejorar y mantenerse en competencia.

Su presentación dejó ver no solo su crecimiento vocal, sino también la carga emocional de un participante que sigue luchando por dejar en alto a su equipo en una noche donde cada voto puede definir su destino.

Mira la programación en Red Uno Play