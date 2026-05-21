Andrés Gonzáles abrió la gala con “Favorito”, pero recibió observaciones del jurado

Inició una nueva gala de competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces, y esta noche el público tiene una decisión clave: elegir con su voto el destino de los participantes.

De acuerdo con la nueva dinámica, el participante que reciba menos apoyo del público abandonará la competencia.

El primero en subir al escenario fue Andrés Gonzáles, integrante del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo, quien apostó por una versión acústica de “Favorito”, canción del artista Camilo.

Durante la ronda de devoluciones, el jurado destacó el crecimiento vocal del participante, aunque también realizó observaciones sobre el ritmo de la canción, la respiración y la necesidad de definir mejor su identidad artística.

Para Alenir Echeverría, la presentación no llegó a ser completamente sólida, pero permitió evidenciar el avance que Andrés tuvo desde el inicio de la competencia.

“Considero que, desde el inicio de la competencia hasta ahora, tu voz ha tenido un crecimiento espectacular. La canción fue un poco rápida; sin embargo, me gustó. Felicitarte porque estás aprendiendo”, expresó.

A su turno, Tito Larenti señaló que la versión se sintió simple musicalmente y que al participante le costó sostener la respiración durante algunos momentos.

“Siento que fue un poco simple musicalmente hablando, fue sencilla y rápida la canción. Te costó respirar. Me gusta la presentación, pero siento que no llenó las expectativas”, indicó.

Para Marco Veizaga, la interpretación sonó algo apagada, aunque reconoció el proceso de crecimiento de Andrés y le recomendó tener mayor claridad sobre el artista que quiere mostrar.

“Se ha apagado un poquito. Sentí que la canción estaba acelerada, pero se nota tu proceso y tú has entendido cómo tiene que ser un artista. Todo lo que haces va por buen puerto, pero ten cuidado: a estas alturas tienes que aprender a definirte”, señaló.

Finalmente, Diego Ríos también resaltó la evolución vocal del participante, pero coincidió en que la versión pudo haberse disfrutado más si no hubiera ido tan rápido.

“La evolución en vos se nota. Creo que en la versión acústica tienes más libertad y era el momento de poder disfrutar más. Fue un poco rápido”, manifestó.

Con esta presentación, Andrés abrió una gala decisiva, en la que cada interpretación y cada voto del público pueden cambiar el rumbo de la competencia.

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