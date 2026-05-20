Esta noche, la emoción vuelve a encender el escenario más grande de la televisión boliviana en La Gran Batalla – Duelo de Voces.

De acuerdo con la nueva dinámica de la competencia, cuatro participantes subirán al escenario para demostrar todo su talento, conquistar al público y luchar por un lugar en la semifinal.

Pero esta vez, la decisión no estará solo en manos del jurado. El público tendrá la oportunidad de elegir el destino de su participante favorito.

Los participantes que se presentan esta noche son:

• Anyela Rengifo, del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.

• Sarahni Paniagua, del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda.

• Andrés Gonzáles, del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.

• Luis Urgel, del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez.

El participante que reciba mayor apoyo del público se asegurará su pase directo a la gala semifinal, mientras que el resto quedará a la espera de la decisión de la competencia.

La votación se abrirá esta noche a las 20:45, durante el programa.

Ingresa a https://voto.reduno.com.bo/ elige a tu favorito y haz valer tu voto.

Esta noche, cada presentación cuenta, cada voto pesa y cada apoyo puede cambiarlo todo. El destino está en tus manos.

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