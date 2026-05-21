Sarahni Paniagua cerró la noche con una presentación impresionante

Para cerrar la gala de este miércoles en La Gran Batalla – Duelo de Voces, la última participante en subir al escenario más grande de la televisión boliviana fue Sarahni Paniagua, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda.

Sarahni interpretó una reconocida canción: “A rodar mi vida”, del artista Fito Páez, en una versión acústica que fue del agrado de los jueces y logró destacar en una noche decisiva.

Durante su presentación, la participante mostró seguridad, energía y una fuerte conexión con el escenario, elementos que fueron resaltados por el jurado durante la ronda de evaluaciones.

Para Marco Veizaga, la interpretación reflejó mucha seguridad y talento.

“Me encantó toda la energía y seguridad. Eres dueña del escenario y tienes que mantener eso para el resto del camino”, expresó.

Por su parte, Tito Larenti destacó el crecimiento artístico de Sarahni a lo largo de la competencia.

“Una artista íntegra, que ha crecido demasiado”, señaló.

En tanto, Alenir Echeverría no dudó en calificar la presentación como “la mejor de la noche”, resaltando el nivel mostrado por la participante en esta gala.

Finalmente, Diego Ríos resumió su evaluación en una sola palabra:

“Impresionante”, dijo.

Con esta presentación, Sarahni Paniagua cerró la gala con fuerza, dejando una de las actuaciones más comentadas de la noche y demostrando que sigue firme en la competencia.

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