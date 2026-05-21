Anyela Rengifo encendió el escenario con sabor a Celia Cruz

Llegó el turno de una participación femenina en La Gran Batalla – Duelo de Voces, y Anyela Rengifo subió al escenario más grande de la televisión boliviana para llenar la noche de ritmo y sabor.

Anyela, integrante del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo, interpretó “Ríe y llora”, de la recordada artista Celia Cruz, en una presentación que logró contagiar tanto al jurado como al público presente en el set.

Durante su interpretación, la participante mostró soltura, presencia escénica y una voz más segura, apostando por una canción llena de energía y movimiento.

En la ronda de evaluaciones, Marco Veizaga destacó la interpretación y aseguró que Anyela logró transportarlo con su propuesta musical.

“Me encantó, me has transportado a esa Cuba antigua y me encanta la voz. Supiste manejar el momento cuando hubo un error. Me he sentido bien con lo que he escuchado”, expresó.

Para Diego Ríos, la presentación tuvo mucho ritmo y permitió ver a una participante más suelta sobre el escenario.

“Me gustó mucho el sabor, el manejo en escenario, se nota la soltura. Una presentación muy linda de ver”, señaló.

En tanto, Alenir Echeverría resaltó la evolución vocal de Anyela y aseguró que finalmente logró mostrar la voz que tanto le había recomendado trabajar.

“Tu presencia vocal ha mejorado mucho, y esta es la voz. De aquí para adelante, lo que quieras”, afirmó.

Por su parte, Tito Larenti valoró la presentación y destacó que la voz de la participante fue muy correcta, aunque le pidió abrir más su mente musicalmente.

“Estuviste muy bien, mucha presencia. Abrí tu mente musicalmente y no vuelvas a encerrarte en un mundo pequeño”, indicó.

Con esta presentación, Anyela Rengifo logró llevar sabor, alegría y fuerza al escenario, demostrando que sigue creciendo en una etapa donde cada detalle puede definir su permanencia en la competencia.

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