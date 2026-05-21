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La gran batalla

Luis Urgel queda eliminado de Duelo de Voces en una noche cargada de emoción

Tras la decisión del jurado y la votación del público, el participante se despidió de la competencia, pero aseguró que seguirá trabajando en su carrera musical.

Silvia Sanchez

20/05/2026 22:57

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Luis Urgel queda eliminado de Duelo de Voces en una noche cargada de emoción
Santa Cruz, Bolivia

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Luis Urgel quedó eliminado de La Gran Batalla – Duelo de Voces tras una gala llena de talento, emoción y momentos decisivos.

Luego de las presentaciones de la noche, el jurado tomó la decisión de salvar a uno de los participantes y otorgarle el pase directo a la semifinal. Posteriormente, se revelaron los resultados de la votación del público, que tuvo en sus manos la responsabilidad de definir quién continuaba en competencia y quién debía despedirse del escenario.

Tras conocerse los datos, Andrés Gonzáles alcanzó la mayor votación del público con el 46%, convirtiéndose en el participante más apoyado de la noche.

En segundo lugar quedó Anyela Rengifo, con el 17% de los votos, mientras que Luis Urgel obtuvo el 15%, resultado que lo dejó como el menos votado y, por lo tanto, eliminado de la competencia.

Luis se despidió visiblemente emocionado y con tristeza, pero dejó claro que su sueño musical no termina con su salida del programa.

“De aquí en adelante voy a trabajar y van a saber mucho de Luis Urgel”, expresó al momento de despedirse.

Su equipo, conformado por Vanessa Añez y Carlos Pérez, también vivió una despedida emotiva. Ambos agradecieron la oportunidad de haber formado parte de un programa que impulsa el talento nacional y destacaron el esfuerzo de Luis durante su paso por la competencia.

Con esta eliminación, La Gran Batalla – Duelo de Voces continúa acercándose a su etapa semifinal, donde cada presentación será más decisiva y cada voto tendrá mayor peso.

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