Luis Urgel queda eliminado de Duelo de Voces en una noche cargada de emoción

Tras la decisión del jurado y la votación del público, el participante se despidió de la competencia, pero aseguró que seguirá trabajando en su carrera musical.
20/05/2026 22:57
Escuchar esta nota
Luis Urgel quedó eliminado de La Gran Batalla – Duelo de Voces tras una gala llena de talento, emoción y momentos decisivos.
Luego de las presentaciones de la noche, el jurado tomó la decisión de salvar a uno de los participantes y otorgarle el pase directo a la semifinal. Posteriormente, se revelaron los resultados de la votación del público, que tuvo en sus manos la responsabilidad de definir quién continuaba en competencia y quién debía despedirse del escenario.
Tras conocerse los datos, Andrés Gonzáles alcanzó la mayor votación del público con el 46%, convirtiéndose en el participante más apoyado de la noche.
En segundo lugar quedó Anyela Rengifo, con el 17% de los votos, mientras que Luis Urgel obtuvo el 15%, resultado que lo dejó como el menos votado y, por lo tanto, eliminado de la competencia.
Luis se despidió visiblemente emocionado y con tristeza, pero dejó claro que su sueño musical no termina con su salida del programa.
“De aquí en adelante voy a trabajar y van a saber mucho de Luis Urgel”, expresó al momento de despedirse.
Su equipo, conformado por Vanessa Añez y Carlos Pérez, también vivió una despedida emotiva. Ambos agradecieron la oportunidad de haber formado parte de un programa que impulsa el talento nacional y destacaron el esfuerzo de Luis durante su paso por la competencia.
Con esta eliminación, La Gran Batalla – Duelo de Voces continúa acercándose a su etapa semifinal, donde cada presentación será más decisiva y cada voto tendrá mayor peso.
Mira la programación en Red Uno Play