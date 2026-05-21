Sarahni Paniagua se convierte en la segunda semifinalista de Duelo de Voces

Sarahni Paniagua se convirtió en la segunda semifinalista de La Gran Batalla – Duelo de Voces, luego de una gala cargada de talento, emoción y grandes presentaciones.

Tras la ronda de este miércoles, los jueces sostuvieron una reunión para evaluar el desempeño de los participantes, tomando en cuenta no solo sus presentaciones de la noche, sino también todo su recorrido dentro de la competencia.

Luego del debate, el jurado tomó una decisión y definió quién avanzaría directamente a la semifinal.

“Obviamente debatimos porque todos han crecido muchísimo, pero tomamos una decisión. Para nosotros, quien pasa directamente a la semifinal es Sarahni Paniagua”, anunció Tito Larenti.

Durante la gala, Sarahni interpretó “A rodar mi vida”, del artista Fito Páez, en una versión acústica que fue del agrado de los jueces y logró destacar en una noche decisiva.

Su presentación fue una de las más comentadas de la gala, logrando resaltar por su seguridad, energía y conexión con el escenario.

Ahora, Sarahni se prepara para una de las etapas más importantes de la competencia, donde buscará seguir demostrando su talento y acercarse cada vez más a la gran final.

Al despedirse del escenario, la participante agradeció a los jueces, a sus coaches y a todas las personas que la acompañan y apoyan durante su paso por el programa.

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