Duelo decisivo: Jonatan Peñaranda vence a Andrés Gonzáles y pasa a la semifinal

Una noche completamente inesperada se vivió en La Gran Batalla – Duelo de Voces, luego de revelarse que la gala tendría doble eliminación y que los participantes se enfrentarían en duelos definidos mediante sorteo.

Fue así que Jonatan Peñaranda tuvo la posibilidad de elegir a su rival y decidió enfrentarse a Andrés Gonzales, dando inicio al primer duelo de la noche.

El primero en subir al escenario fue Jonatan, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda, quien interpretó “Shabadabada”, del grupo OV7, en una propuesta de blues y jazz moderno.

Posteriormente, llegó el turno de Andrés Gonzales, del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo, quien presentó una versión de “Clavado en un bar”, de Maná, en género corrido tumbado pop.

Durante la ronda de evaluaciones, los jueces destacaron el trabajo de ambos participantes y recordaron el crecimiento que mostraron a lo largo de la competencia.

La jueza Alenir Echeverría señaló que se vivía una noche especial, con voces diferentes y talentos muy completos.

“Es un privilegio estar en esta noche tan especial. Son cuatro voces especiales y diferentes. Esta clase de espectáculo hay que darlo siempre, hay que lucirse siempre. Yo siempre he creído no solo en voz, sino en todos. Jonatan, me gustó tu show. Andresito, tu voz ha mejorado tanto, has ido creciendo; comenzaste desafinado, pero en el camino pudiste recuperar. Me gustó”, expresó.

Para Tito Larenti, el crecimiento de ambos participantes fue evidente y los felicitó por su paso por el escenario.

“Qué placer verlos y escucharlos. Hay personas que los apoyan a ustedes y seguramente se reflejan. Jonatan, hoy no estuviste pleno, pero se nota que eres un artista integral, eres muy bueno y es verdad que a veces hay tropiezos, pero te felicito. Andrés, hiciste una buena presentación, me gustó, fue muy bueno”, indicó.

Por su parte, Marco Veizaga aseguró que fue un privilegio escuchar a ambos artistas y resaltó el camino recorrido por cada uno.

“Yo creo que es un momento importante en el acontecer artístico, un honor oírlos. Jonatan, todo el camino que nos has ido mostrando, para mí estás listo y queda el camino para adelante. Andrés, has mostrado tu crecimiento, ha sido un duelo de caballeros; has entendido que esos pasitos los has llevado a buen puerto, magia pura”, dijo.

Finalmente, Diego Ríos señaló que ambos participantes se mostraron nerviosos, algo comprensible por el peso de la gala.

“Jonatan, desde el día uno vi las condiciones con las que vienes, eres un artista completo, tu estilo está marcado. Andrés, esta versión me encanta, esta versión en tu voz la escucharía. Te vi crecer todo este tiempo”, señaló.

Tras las devoluciones, los jueces se reunieron para definir quién debía avanzar a la semifinal.

Finalmente, Marco Veizaga, como vocero del jurado, anunció la decisión.

“Hemos decidido quién pasa a la semifinal. Esta noche quien pasa a la semifinal es Jonatan”, informó.

Con este resultado, Jonatan Peñaranda se suma a los semifinalistas de la competencia y da un paso clave rumbo a la gran final de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

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