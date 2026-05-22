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La gran batalla

Andrés Gonzáles queda eliminado y se despide entre lágrimas

El participante quedó eliminado luego de enfrentarse a Jonatan Peñaranda en el primer duelo de la noche. Pese a su salida, aseguró que seguirá adelante con su música.

Silvia Sanchez

21/05/2026 22:54

Agregar Reduno en
Andrés Gonzáles queda eliminado y se despide entre lágrimas
Santa Cruz, Bolivia

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Una noche inesperada y cargada de emociones se vivió en La Gran Batalla – Duelo de Voces, donde los participantes tuvieron que enfrentarse en duelos directos para asegurar su pase a la semifinal.

El primer duelo de la gala fue entre Jonatan Peñaranda y Andrés Gonzáles, dos participantes que demostraron crecimiento, talento y entrega sobre el escenario.

Tras las presentaciones, el jurado tuvo la difícil tarea de definir quién continuaba en competencia y quién debía despedirse del programa. Finalmente, la decisión fue tomada: Andrés Gonzáles quedó eliminado de Duelo de Voces.

El participante recibió la noticia entre lágrimas y se despidió del escenario con un mensaje lleno de gratitud y emoción.

“Estoy llorando de alegría. Pisar este escenario me ha llenado el corazón. Simplemente sé que todo inicio tiene su fin. Voy a seguir con mi música en mi cuenta de Andrés Gonzáles”, expresó.

Los jueces y mentores destacaron la corta edad de Andrés, su evolución durante la competencia y el gran camino que aún tiene por delante en la música.

Su coach, Maisa Roca, no pudo ocultar la emoción al despedirse de él y le dedicó palabras de aliento.

“Vas a ser muy grande, te falta crecer muchísimo”, le dijo en medio de lágrimas.

Aunque su paso por la competencia llegó a su fin, Andrés se fue dejando una huella en el escenario y con la promesa de seguir construyendo su camino artístico fuera del programa.

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