‘Minuto a minuto’: Grandes figuras del fútbol y el periodismo se unen para el streaming deportivo en Bolivia

El programa de streaming deportivo ‘Minuto a Minuto’ que se transmite mediante ‘Xona Streaming’ se consolida como el espacio referente de información y entretenimiento en tiempo real para todos los amantes del fútbol. Conducido por Daniel Pérez, Tania Rivero, Fabiane Moreno y Gustavo Fuss, el espacio se emite de lunes a domingo de 16:30 a 18:30 con un estilo dinámico, cercano y sin filtros.

Ante la llegada de la Copa del Mundo 2026, el programa modificará su estructura habitual a partir del próximo mes para ofrecer una cobertura dual sin precedentes. "A partir del 11 de junio, el mundo entero va a estar hablando de fútbol, y ‘Minuto a minuto’ se dividirá en dos: de 16:30 a 17:30 hablamos de fútbol nacional, un poco de internacional y luego ‘Minuto a minuto – Conversatorio” de 17:30 a 18:30 con dos emblemas del fútbol, Milton Melgar y Álvaro Peña", detalló la presentadora Tania Rivero.

Voces de experiencia analizan los favoritos

La expectativa global crece debido a las dimensiones del nuevo formato mundialista, el cual contará con una exigencia física y táctica nunca antes vista. El presentador y exfutbolista Álvaro Peña destacó la magnitud del torneo al señalar: “Estamos a 22 días del mundial, son 48 equipos que participan, son 104 partidos".

El debate sobre los favoritos para levantar la copa ya enciende las mesas de análisis, dividiendo las opiniones entre el corazón sudamericano y el poderío europeo. "Nosotros siempre apostamos por Brasil o Argentina porque somos sudamericanos, pero hay una selección que futbolísticamente se ha visto en la Eurocopa, por ejemplo, que es Francia; Portugal también va a dar de qué hablar”, afirmó Peña sobre las potencias vigentes.

Un año sagrado para los fanáticos

El equipo de analistas también identificó a las posibles revelaciones del torneo, ampliando el panorama de lo que será una cobertura total tanto dentro como fuera del continente. Al respecto, Tania Rivero concluyó que “entre las sorpresas puede ser Marruecos y en los sudamericanos, creo que hará un buen papel Ecuador", recordando además que este 2026 es un año muy importante para todos los amantes del fútbol.

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