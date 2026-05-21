Tras trágico accidente: Pobladores queman un tercer vehículo en Santa Fe

Una tragedia vial en la localidad de Santa Fe, en Santa Cruz, desencadenó una violenta protesta social que mantiene en vilo al departamento de Santa Cruz. El siniestro, protagonizado presuntamente por un vehículo oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), dejó como saldo fatal la muerte de una madre y su hija.

Destrucción y asedio al cuartel

La indignación de los comunarios provocó la incineración de tres vehículos en la zona tras confirmarse el deceso de las dos víctimas. Asimismo, los pobladores procedieron a la toma física de las instalaciones del cuartel de la fuerza antidroga.

Durante la irrupción en el recinto policial, los efectivos repelieron a los manifestantes utilizando armas de fuego en medio de la tensión. Este enfrentamiento dejó a un civil herido de bala en el hombro, quien debió ser evacuado de emergencia.

El conductor de la motocicleta impactada por la patrulla sobrevivió al choque. Ambos heridos, tanto el motociclista como el hombre baleado, reciben atención médica en clínicas privadas de la zona.

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