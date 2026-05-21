Multitudinaria marcha por la Democracia: Comité Pro Santa Cruz y sectores piden respetar la Constitución

La Marcha por la Democracia inició oficialmente en Santa Cruz tras la masiva convocatoria lanzada por el Comité Pro Santa Cruz en cumplimiento a las determinaciones de la Asamblea de la Cruceñidad. Centenas de ciudadanos y diversas instituciones civiles se concentraron en las calles para expresar su rechazo pacífico a la situación política y social que golpea al territorio nacional debido a los bloqueos.

Exigencia directa al Poder Ejecutivo

Hace un par de horas, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, fijó la postura institucional y demandó acciones concretas a los gobernantes frente a los grupos radicales: "La marcha es para demostrar que sí queremos otro país, que sí estamos nosotros dispuestos a ponerle el hombro, pero necesitamos que las autoridades que han sido elegidas democráticamente pongan de su parte”.

Asimismo, hizo hincapié en que “aquí no se puede darle cabida a los caprichos y angurria de poder de algunos delincuentes que son financiados por el narcotráfico. Con quien se tiene que sentar el gobierno es con la gente de la Bolivia que de verdad piensa en cambiar el país, es esa Bolivia productiva, esa Bolivia que tiene otra visión. El narcotráfico, los bloqueos y la extorsión no están con este lado”.

Por su parte, el Gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, indicó que "siempre vamos a estar dispuestos a lo que defina nuestro Comité Pro Santa Cruz. Aquí estamos firmes defendiendo a Santa Cruz y a Bolivia".

A esta gran movilización se sumó de manera orgánica el Colegio Médico de Santa Cruz, cuyos representantes denunciaron que los bloqueos en el occidente ya provocaron tres decesos debido al cerco logístico en los hospitales. El titular de los profesionales en salud, Humberto Vargas, lamentó que las protestas partidarias impidan el paso de ambulancias y alimentos esenciales, afirmando que no se puede atentar contra la vida por intereses mezquinos de sectores que buscan perjudicar a la población trabajadora.

Por su parte, la Asamblea Legislativa Departamental ratificó su férreo compromiso con la seguridad económica y el derecho al trabajo junto a la Federación de juntas vecinales de Santa Cruz. Asimismo, la representación vecinal se declaró en emergencia y solicitó formalmente al Ejecutivo dictar Estado de sitio y militarizar los puntos de conflicto para restablecer el orden legal.

Mira la programación en Red Uno Play