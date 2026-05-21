Defensoría e Iglesia reportan avance en diálogo con sectores movilizados

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, y el representante de la Iglesia Católica, Monseñor Percy Galván, informaron sobre avances en el diálogo con los dirigentes de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari y la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa tras una reunión preliminar.

“Valoramos que ambas organizaciones hayan entregado un pliego de condiciones orientado a restablecer el diálogo con el Gobierno”, destacó Callisaya, señalando que los sectores movilizados muestran disposición para avanzar hacia la pacificación del país.

Iglesia

Monseñor Galván enfatizó que el uso de un lenguaje responsable y sensible es clave para que las conversaciones produzcan resultados concretos:

“Para retomar el diálogo se requiere hacerlo con sensibilidad social; un diálogo sensible permite reencontrar a las partes y devolver paulatinamente la tranquilidad a la población”, afirmó el representante de la Iglesia.

Los representantes coincidieron en que estos avances en la negociación son fundamentales para superar los 21 días de bloqueos y movilizaciones que han afectado el abastecimiento de alimentos, combustibles y servicios básicos en La Paz.

“Es importante que todas las autoridades actúen con prudencia y responsabilidad para que el diálogo sea efectivo y no se convierta en un conflicto mayor”, concluyeron.

El pronunciamiento subraya que el diálogo con los sectores movilizados continúa abierto, y que tanto la Defensoría del Pueblo como la Iglesia Católica seguirán acompañando el proceso para garantizar acuerdos que permitan restablecer la normalidad y la convivencia democrática en la ciudad.

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