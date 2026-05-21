Comerciantes de frutas en La Paz gravemente afectadas por los bloqueos

Las comerciantes de la zona de El Tejar señalaron que el costo del transporte de productos se ha disparado en los últimos días, lo que se refleja directamente en los precios que los consumidores deben pagar en los puestos de venta.

“Antes el pasaje era de 350 bolivianos, ahora subió a 850, incluso 1.200; así no va a salir”, indicó una vendedora, refiriéndose a los costos de traslado de frutas y verduras hacia la zona de venta.

Las fruteras explicaron que, aunque la población protesta por el aumento de precios, el incremento responde a los costos operativos y las rutas alternas que deben tomar los transportistas debido a los bloqueos.

Compradores se molestan

“Algunos se molestan y dicen que los estamos robando, pero no entienden el sacrificio que implica trasladar los productos por caminos alternos”, agregaron las comerciantes.

El impacto de los bloqueos también se refleja en la reducción de compradores y cierre de puestos de venta, afectando la dinámica comercial habitual en El Tejar, que solía registrar una alta afluencia de personas.

La situación evidencia cómo los bloqueos en su día 21 no solo dificultan la movilidad, sino que también encarecen los productos básicos, generando preocupación entre comerciantes y consumidores.

Mira la programación en Red Uno Play