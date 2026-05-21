¿Tu hornilla tiene llama amarilla? Podría ser un riesgo para tu salud

El color de la llama de tu cocina puede decir mucho más de lo que imaginas. No solo muestra si el gas está quemando correctamente, también puede advertirte sobre una posible falla que pone en riesgo tu salud y la seguridad de tu hogar.

La llama correcta debe ser azul intensa. Ese color indica una combustión completa, eficiente y segura, con un equilibrio adecuado entre el gas y el oxígeno.

Pero si la llama aparece amarilla, naranja o rojiza, es una señal de alerta. Puede tratarse de una combustión incompleta, lo que provoca mayor producción de monóxido de carbono, hollín y desperdicio de gas.

¿Qué significa cada color?

La llama azul indica una combustión adecuada. La cocina funciona de forma eficiente, alcanza mayor temperatura y no debería manchar las ollas.

La llama amarilla puede indicar un problema. Generalmente aparece cuando falta oxígeno, hay suciedad en los quemadores o existe una mala regulación del gas. Además de ensuciar los recipientes con hollín, puede aumentar el riesgo de emisión de gases tóxicos.

¿Qué hacer si la llama es amarilla?

Lo primero es no ignorarla. Una llama amarilla constante requiere atención.

Revisa y limpia los quemadores, ya que la acumulación de grasa, polvo o restos de comida puede obstruir los orificios por donde sale el gas.

También verifica que las piezas del quemador estén bien colocadas. Si la tapa o la base están mal encajadas, la entrada de aire puede alterarse y provocar una mala combustión.

Otro punto clave es mantener la cocina ventilada. Abrir una ventana o permitir circulación de aire ayuda a evitar la acumulación de gases peligrosos.

Si después de limpiar los quemadores la llama sigue amarilla, naranja o roja, lo recomendable es dejar de usar esa hornilla y llamar a un técnico o gasista especializado para revisar la presión del gas, la entrada de aire o posibles fallas en la instalación.

Cuidar el color de la llama no es un detalle menor. Puede ayudarte a ahorrar gas, evitar daños en tus ollas y, sobre todo, prevenir riesgos para tu salud.

Antes de que sea tarde, revisa tu cocina. Una llama azul puede ser señal de tranquilidad; una llama amarilla, una advertencia que no debes dejar pasar.

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