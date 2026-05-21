Conmovió a toda Santa Cruz: así reaccionó una abuelita al ver su historia en Notivisión

La historia de Angélica Quisbert tocó el corazón de cientos de familias en Santa Cruz de la Sierra.

A sus 80 años, la adulta mayor continúa recorriendo las calles para alimentar y cuidar a perros y gatitos abandonados, una labor que realiza con amor y dedicación todos los días.

Su noble gesto fue destacado en Notivisió de la Red Uno, donde mostraron cómo dedica parte de su vida a ayudar a los animales callejeros que encuentra en distintos sectores de la ciudad.

Su reacción conmovió a todos

El momento más emotivo llegó cuando su hijo grabó la reacción de la señora Angélica viendo el reportaje en televisión.

Sentada frente al televisor y conmovida hasta las lágrimas, la mujer recordó el profundo cariño que siente por los animalitos, a quienes llama “sus hijos”.

“Ya me ven desde una cuadra, mis hijos corren. Hijos les digo yo a los gatitos y perritos”, expresó emocionada.

La adulta mayor contó que muchos de los animales que ayuda fueron abandonados cuando apenas eran pequeños.

“Los dejaron ahí en la puerta, en un cartón… y me dan pena. Yo pasaba y los gatitos pedían comida a la gente, y eso es lo que a mí me ha dolido”, relató.

Una historia que emocionó en redes

Las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron miles de reacciones de usuarios que destacaron el enorme corazón de la señora Angélica.

Muchos internautas agradecieron su ejemplo de empatía y solidaridad con los animales callejeros, mientras otros pidieron apoyo para continuar ayudándola en esta noble tarea.

Su historia se convirtió en un recordatorio de que, incluso con pequeños gestos, se puede cambiar la vida de quienes más lo necesitan.

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