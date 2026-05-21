“En dos meses iba a graduarse”: Padre de joven asesinado pide esclarecer el caso y hallar a los responsables

El asesinato de Pablo Alexis Claros Barriga, un joven de 22 años que trabajaba como delivery en Montero para cubrir sus gastos universitarios, ha dejado dolor e indignación en su familia. Su padre, Jaime Claros, pidió este jueves justicia y exigió a las autoridades dar con los responsables del crimen.

En entrevista con El Mañanero, Jaime relató el profundo vacío que dejó la muerte de su hijo, quien estaba a solo dos meses de concluir la carrera de Agronomía.

“Él era un muchacho muy responsable. Ya le faltaba poco para terminar su carrera y salir profesional. Mientras tenía tiempo, decidió trabajar de delivery para cubrir algunos gastos”, contó.

Según la información preliminar que maneja la familia y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el joven habría recibido un pedido mediante GPS para entregar un encargo en el barrio Primavera. Sin embargo, al llegar al lugar, fue interceptado por delincuentes.

“Le mandaron la ubicación para entregar el pedido. Cuando avisó que ya estaba ahí, aparecieron personas en moto. Hubo forcejeos y disparos”, relató el padre.

De acuerdo con Jaime Claros, los atacantes habrían intentado robarle la motocicleta que utilizaba para trabajar, un vehículo nuevo prestado por su tío. Cámaras de seguridad registraron parte del hecho y en los audios se escucharía incluso a uno de los agresores gritar: “Mátalo”.

“Le arrebataron la vida y se llevaron la moto”, lamentó.

El padre de la víctima cuestionó la creciente inseguridad y pidió a las autoridades no dejar el caso en la impunidad.

“Yo pido justicia, que se esclarezca el caso y se dé con los autores. Hoy en día nadie vive tranquilo con tanta delincuencia. Esto deja un dolor muy grande en toda la familia”, expresó.

Los restos de Pablo Alexis son velados en Montero y posteriormente serán trasladados hasta Saipina, en los Valles Cruceños, donde será enterrado junto a sus seres queridos.

Entre el dolor y la impotencia, Jaime recordó a su hijo como un joven respetuoso, trabajador y cariñoso.

“Para mí era una persona responsable. Nunca se me va a olvidar su forma de hablar y el cariño que tenía”, manifestó.

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