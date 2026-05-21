Tras operativo policial, maquinaria pesada trabaja para habilitar la ruta Cochabamba-occidente

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informó que comenzaron los trabajos de limpieza y rehabilitación en el tramo Suticollo–Parotani, luego de las acciones de desbloqueo ejecutadas por la Policía Boliviana.

Las labores se desarrollan en esta importante ruta troncal que conecta Cochabamba con el occidente del país y que permaneció afectada por bloqueos en los últimos días.

Maquinaria pesada trabaja en la zona

Según la ABC, personal técnico y equipos operativos fueron desplazados al lugar junto a maquinaria pesada para acelerar el retiro de escombros, tierra y otros materiales instalados durante las medidas de presión.

Las tareas buscan restablecer plenamente la transitabilidad y garantizar condiciones seguras para los transportistas y conductores que circulan por el sector.

La institución también señaló que realiza un monitoreo permanente de los trabajos para agilizar la rehabilitación total de la vía.

Piden circular con precaución

Mientras continúan las labores, las autoridades recomendaron a los conductores manejar con precaución, respetar la señalización temporal instalada en la carretera y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el estado de las rutas.

El tramo Suticollo–Parotani es considerado uno de los corredores viales más importantes del país, debido a que conecta a Cochabamba con varias regiones del occidente boliviano.

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