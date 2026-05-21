El frío no detiene las filas por fichas médicas en el San Juan de Dios

Ante las bajas temperaturas que afectan al departamento de Santa Cruz, la Gobernación, a través del Servicio Departamental de Salud (Sedes), puso en marcha medidas temporales en los hospitales públicos para resguardar a pacientes y familiares que deben permanecer largas horas a la espera de atención médica.

En el Hospital San Juan de Dios, decenas de personas pasaron la noche en pasillos y espacios techados del centro médico para evitar permanecer a la intemperie y enfrentar las bajas temperaturas registradas durante la madrugada.

La medida permitió que quienes llegaron desde horas de la noche ingresaran al interior del nosocomio y permanecieran resguardados hasta las primeras horas del día, cuando retomaron las filas para acceder a fichas médicas y atención en distintas especialidades.

“Más antes uno tenía que afuera aquí desde las 4, en la lluvia, en el viento y ahora estamos aquí dentro”, expresó uno de los pacientes consultados, quien destacó que la disposición ayuda a enfrentar las condiciones climáticas.

Otra paciente relató que llegó al hospital cerca de las 20:00 y permaneció dentro hasta las 06:00 de la mañana. “Sería lo mejor porque así no pasamos la noche afuera de los hospitales”.

Pese a destacar la medida, algunos usuarios también plantearon la necesidad de implementar otras soluciones para reducir las largas esperas. “Que de una vez se ponga esa medida para que podamos sacar la ficha virtual y no estemos haciendo estas colas en semejante frío”, manifestó una paciente.

La disposición fue asumida como una acción temporal mientras persistan las bajas temperaturas en el departamento, con el objetivo de evitar que pacientes y familiares permanezcan expuestos al frío extremo durante la noche y la madrugada.

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