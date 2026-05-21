Santa Cruz: fatal accidente en el tercer anillo deja un fallecido y un herido

Un accidente de tránsito registrado la mañana de este jueves en la avenida Noel Kempff Mercado, a la altura del tercer anillo interno, zona del Zoológico, dejó un saldo de una persona fallecida y otra herida, según reportes preliminares.

De acuerdo con el relato de un testigo del hecho, el conductor fallecido habría perdido el control mientras circulaba por la vía, provocando una violenta colisión.

“No pudo dominar el volante; se subió dos o tres veces a la jardinera e impactó contra una movilidad. El conductor de la movilidad afectada resultó herido y fue evacuado a una clínica”, relató.

La víctima fatal sería una persona de la tercera edad. Imágenes difundidas desde el lugar muestran que el vehículo en el que se trasladaba quedó con severos daños materiales, principalmente en la parte frontal, producto del fuerte impacto.

Hasta el momento se aguarda la llegada de efectivos de Tránsito para que realicen el levantamiento legal del cadáver, se presume que la víctima sufrió un paro cardiaco.

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